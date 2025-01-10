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Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецьких ультраправих

Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою".

Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецьких ультраправих
Фото: DW

Мільярдер Ілон Маск вдруге використав свою соцмережу X як майданчик для політичної агітації у прямому етері - після Дональда Трампа він поспілкувався наживо з лідеркою партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель.

Як пише Deutsche Welle, Маск представив свою співрозмовницю як "головну кандидатку на те, щоб керувати країною після виборів" - хоча ця заява не має під собою підґрунтя. В опитуваннях політсила Вайдель йде другою, поступаючись християнським демократам, які номінують на посаду канцлера Фрідріха Мерца. 

Чимало часу під час інтерв'ю було присвячено темі енергетики - Вайдель чомусь назвала Німеччину "першою індустріальною країною, яка відмовалися від атомних електростанцій", хоча Італія зробила це раніше.

Також політикиня назвала ядерну енергію "вуглецево-нейтральною", проте це теж не відповідає дійсності: за підрахунками вчених, на кіловатт-годину припадає виділення в атмосферу від 4 до 110 грамів вуглекислого газу через процеси, які супродовжують спорудження та роботу станцій. 

Вайдель намагалася спростувати твердження, що її партія є ультраправою чи праворадикальною: вона назвала "Альтернативу" консервативною і лібертаріанською. Вона також заявила, що Гітлер "був не праворадикалом, а крайнім лівим", переконуючи, що у назві його партії слово "соціалісти" було важливішим за "націоналісти". 

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