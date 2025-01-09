Канада оголосила про виділення $305,7 млн військової допомоги Україні

Україна отримає від Канади військову допомогу на 440 мільйонів канадських доларів ($305,7 млн).

Про це повідомив на засіданні у форматі «Рамштайн» канадський міністр оборони Білл Блер, ідеться на сайті відомства.

Із цієї суми 200 мільйонів канадських доларів спрямують на чеську ініціативу щодо закупівлі та постачання великокаліберних боєприпасів. Додаткові 50 мільйонів канадських доларів виділять для закупівлі боєприпасів різних калібрів канадської промисловості.

100 мільйонів канадських доларів передбачили на данську модель для підтримки виробництва військових безпілотників українським обронпромом.

Щодо інших витрат:

$30 млн - на зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимові черевики та термобілизну (уже доставили в Україну);

64 млн доларів – на високоякісні безпілотні камери (теж уже надіслані).

Допомога від Канади