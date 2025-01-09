Канада оголосила про виділення $305,7 млн військової допомоги Україні

Україна отримає від Канади військову допомогу на 440 мільйонів канадських доларів ($305,7 млн).
Про це повідомив на засіданні у форматі «Рамштайн» канадський міністр оборони Білл Блер, ідеться на сайті відомства.
Із цієї суми 200 мільйонів канадських доларів спрямують на чеську ініціативу щодо закупівлі та постачання великокаліберних боєприпасів. Додаткові 50 мільйонів канадських доларів виділять для закупівлі боєприпасів різних калібрів канадської промисловості.
100 мільйонів канадських доларів передбачили на данську модель для підтримки виробництва військових безпілотників українським обронпромом.
Щодо інших витрат:
- $30 млн - на зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимові черевики та термобілизну (уже доставили в Україну);
- 64 млн доларів – на високоякісні безпілотні камери (теж уже надіслані).
Допомога від Канади
- Починаючи з лютого 2022 року Канада виділила Україні понад $19,5 млрд у вигляді загальної допомоги, з цієї суми $4,5 млрд - у вигляді військової допомоги. Сюди входять багатоцільові безпілотники, броньовані бойові машини підтримки, протитанкова зброя, стрілецька зброя, гаубиці M777 та супутні боєприпаси.
- Також країна виділяє до $389 млн на покращення підготовки пілотів F-16 через UDCG's Air Force Capability Coalition.
- З моменту початку операції UNIFIER канадські збройні сили підготували понад 43 000 військовослужбовців ЗСУ, понад 10000 з яких пройшли підготовку у різних місцях по всій Європі.