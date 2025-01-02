Більше 43 тисяч представників Сил оборони України пройшли підготовку в рамках операції UNIFIER

Цей рік стане 10-м від початку навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER.
Про це повідомляє пресслужба навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER.
“За цей час більше 43 000 представників Сил безпеки України пройшли підготовку в наших навчальних підрозділах. Слідкуйте за новинами про діяльність, яку Збройні сили Канади проводитимуть у 2025 році”, - йдеться у повідомленні.
В свою чергу, Генштаб ЗСУ подякував Збройним силам Канади за допомогу.
- 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на літаках-винищувачах F-16.
- Великобританія керуватиме підготовкою українських військових у рамках операції Interflex протягом усього 2025 року.
- У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки (БЗВП) пройдуть навчання у Литві.