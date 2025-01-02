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Більше 43 тисяч представників Сил оборони України пройшли підготовку в рамках операції UNIFIER

Цю операцію проводять Збройні сили Канади.

Більше 43 тисяч представників Сил оборони України пройшли підготовку в рамках операції UNIFIER
Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб

Цей рік стане 10-м від початку навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER.

Про це повідомляє пресслужба навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER. 

“За цей час більше 43 000 представників Сил безпеки України пройшли підготовку в наших навчальних підрозділах. Слідкуйте за новинами про діяльність, яку Збройні сили Канади проводитимуть у 2025 році”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Генштаб ЗСУ подякував Збройним силам Канади за допомогу.

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Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER
Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

Навчання в рамках операції UNIFIER
Фото: Генштаб
Навчання в рамках операції UNIFIER

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