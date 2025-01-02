Більше 43 тисяч представників Сил оборони України пройшли підготовку в рамках операції UNIFIER

Цей рік стане 10-м від початку навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER.

Про це повідомляє пресслужба навчальної операції Збройних сил Канади UNIFIER.

“За цей час більше 43 000 представників Сил безпеки України пройшли підготовку в наших навчальних підрозділах. Слідкуйте за новинами про діяльність, яку Збройні сили Канади проводитимуть у 2025 році”, - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Генштаб ЗСУ подякував Збройним силам Канади за допомогу.

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER

Фото: Генштаб Навчання в рамках операції UNIFIER