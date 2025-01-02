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МЗС прокоментувало закид ООН щодо заборони УПЦ МП в Україні

Міністерство натомість закликало моніторингову місія ООН фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів.

МЗС прокоментувало закид ООН щодо заборони УПЦ МП в Україні
Предстоятель УПЦ МП Митрополит Онуфрій і глава РПЦ патріарх Московський Кирил під час Собору в Москві.
Фото: змі окупантів

Міністерство закордонних справ відреагувало на 41-у періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у якій розкритикували заборону в нашій державі діяльності пов'язаних із РПЦ релігійних організацій.

Як ідеться на сайті міністерства, згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з існуючих в Україні церков. 

«Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України», - наголосило МЗС.

Відомство нагадало ООН, що Росія «системно використовує релігію як зброю у загарбницькій війні проти України». 

«Російська держава через підконтрольну їй РПЦ освячує звірства проти українців і вихваляє злочинців, які їх скоюють. У цьому контексті, українська держава має обовʼязок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій, які в Російській Федерації зрощені з державою і прямо проголосили своєю метою знищення української державності, культури, ідентичності», - наголосило МЗС і зіслалося на резолюцію ПАРЄ, в якій ішлося про те, що РПЦ «є ідеологічним продовженням злочинного режиму». 

«Нагадуємо ООН, що саме Росія в ході своєї загарбницької війни вчиняє численні злочини проти релігійних свобод, що включають зокрема навмисні вбивства вірян і релігійних діячів, руйнування релігійних споруд та святих місць по всій території України, переслідування релігійних громад, які не належать до російської православної церкви на тимчасово окупованих територіях України», - заявило Міністерство закордонних справ і закликало моніторингову місія ООН з прав людини фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна.

  • У серпні 2024 року Верховна Рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили без обговорення. За проєкт закону віддали голоси 269 нардепів – на два більше, ніж підтримали в першому читанні.
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