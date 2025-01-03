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У Рівненській області голову громади затримали за одержання хабара в обмін на дозвіл вирубати сосни перед зимовими святами

За 40 000 грн посадовець дозволив зрубати 800 дерев комунальної власності. 

У Рівненській області голову громади затримали за одержання хабара в обмін на дозвіл вирубати сосни перед зимовими святами
Голову громади в Рівненській області викрили на хабарі
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Голову громади в Рівненській області викрили на хабарі та наданні дозволу на вирубку майже 800 сосен. За даними слідства, посадовець дозволив вирубати молоді сосни на землях комунальної власності та перевезти їх перед зимовими святами.

Свої "послуги" він оцінив у 40 000 грн, а отримав він ці кошти трьома траншами, повідомили в Офісі генпрокурора. Його затримали під час отримання третьої частини коштів. 

"За даними слідства, посадовець одержав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Свої послуги він оцінив у майже 40 000 грн, які одержав трьома «траншами», дозволивши, при цьому, вирубку майже 800 сосен", – йдеться у повідомленні. 

Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. 

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