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В Ужгороді затримали прикордонника, який допомагав чоловікам нелегально перетинати кордон

Його упіймали при отриманні $6000.

В Ужгороді затримали прикордонника, який допомагав чоловікам нелегально перетинати кордон
В Ужгороді на хабарі затримали прикордонника
Фото: ДПСУ

На Закарпатті, в Ужгороді, викрили прикордонника, який за хабар сприяв у переправленні осіб призовного віку через державний кордон. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. 

Прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, що займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини та за гроші надавав їм інформацію щодо пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

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Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів США за сприяння у переправленні трьох громадян України. Правоохоронці вилучили у військовослужбовця гроші та особистий мобільний телефон.

Прикордонника затримали при отриманні грошей
Фото: ДПСУ
Прикордонника затримали при отриманні грошей

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та ч.1 ст.368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

  • На Закарпатті затримали двох місцевих жителів, які намагалися вивезти чоловіка, заховавши його серед будівельного сміття. 
  • Раніше у області викрили канал переправлення військовозобов’язаних через кордон. Двоє "клієнтів" переправників загинули, а один зник безвісті. 
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