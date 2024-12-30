Його визнано винним у державній зраді ‒ за ч. 2 ст. 111 КК України.

Жителя Запоріжжя, який передавав ворогу інформацію про розташування ППО, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Його визнано винним у державній зраді ‒ за ч. 2 ст. 111 КК України.

Прокурори в суді довели, що підполковник міліції у відставці за власної ініціативи поновив старі зв’язки з колишнім однокурсником, який наразі є співробітником міністерства оборони Росіїї, та запропонував свою допомогу у війні проти України.

У вересні 2023 року від свого куратора засуджений отримав доручення щодо встановлення дислокації українських захисників у регіоні та розпочав збір розвіданих. Із цією метою чоловік їздив по Запоріжжю та передмістю, щоб встановити місця розташування позицій ППО та особового складу і техніки Сил оборони.

Окремим його завданням було інформування ворога щодо розміщення виробничих потужностей місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу. Добуті відомості передавав ворогу через месенджер.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою. Досудове розслідування проводило СБУ.

Раніше стало відомо, що СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів військових авто та об'єктів Укрзалізниці, які на замовлення ФСБ діяли на Київщині та Волині. Затриманим є від 15 до 22 років, один із них ‒військовий-контрактник.