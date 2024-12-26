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Про підозру через 20 тисяч неякісних спальників повідомили директору підприємства з Кривого Рогу

Склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Про підозру через 20 тисяч неякісних спальників повідомили директору підприємства з Кривого Рогу

Працівники ДБР за повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Їхня вартість становила 30 млн гривень, проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, за висновком експертизи, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Військова частина подала позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 млн гривень та заміну спальних мішків на якісні. Позов повністю задовольнили.

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Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини.

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