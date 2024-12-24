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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів

ВРП також зупинила розгляд заяв про звільнення ще двох суддів.

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів
Вища рада правосуддя
Фото: hcj.gov.ua

24 грудня Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів із посад за загальними обставинами.

Про це йдеться на сайті ВРП.

Рада вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Так, Євгенія Безсмолого звільнили з посади судді Ленінського районного суду Кіровограда, Ігоря Бахаєва– з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (відрядженого до Іваничівського районного суду Волині), а Тамілу Стоілову Василівну – з посади судді Красноармійського міськрайонного суду Донеччини, відряджену до Інгулецького районного суду Кривого Рогу.

Крім того, Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяв Ігоря Паленика і Віктора Глиняного про звільнення з посад суддів Київського апеляційного суду у відставку.

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