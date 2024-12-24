ВРП також зупинила розгляд заяв про звільнення ще двох суддів.

24 грудня Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів із посад за загальними обставинами.

Про це йдеться на сайті ВРП.

Рада вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Так, Євгенія Безсмолого звільнили з посади судді Ленінського районного суду Кіровограда, Ігоря Бахаєва– з посади судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (відрядженого до Іваничівського районного суду Волині), а Тамілу Стоілову Василівну – з посади судді Красноармійського міськрайонного суду Донеччини, відряджену до Інгулецького районного суду Кривого Рогу.

Крім того, Вища рада правосуддя вирішила зупинити розгляд заяв Ігоря Паленика і Віктора Глиняного про звільнення з посад суддів Київського апеляційного суду у відставку.