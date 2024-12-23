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Судитимуть посадовця пункту пропуску “Краківець”, який допомагав ухилянтам виїхати до Польщі

Він особисто зустрічав авто з “клієнтами”, скеровував їх поза чергою, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору.

Судитимуть посадовця пункту пропуску “Краківець”, який допомагав ухилянтам виїхати до Польщі
Фото: Офіс Генпрокурора

Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця, який допоміг десяткам чоловіків "з інвалідністю" виїхати до Польщі, повідомили у правоохоронній службі.

Йдеться про заступника начальника одного з відділень пункту пропуску “Краківець” Держприкордонслужби, у центрі розслідування був також інспектор ПП.

Посадовець допомагав перетнути кордон громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності.

Він особисто зустрічав авто з “клієнтами”, скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого начальника.

Посадовець запевняв, що ці особи перебувають “на контролі” у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

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За його вказівкою інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

Впродовж травня-червня 2024 року за такою схемою виїхали 27 громадян.

  • Раніше стало відомо, що у цьому році працівники Державного бюро розслідувань розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через держкордон. Про підозру було повідомлено 121 особі, направлено до суду 61 обвинувальний акт щодо 96 осіб. Під час розслідування проваджень лише сума задокументованих хабарів склала 11 млн 400 тисяч гривень.
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