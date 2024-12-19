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Рада прийняла за основу зміни до порядку розподілу інвестиційних проектів

Ці зміни є маяком МВФ. 

Рада прийняла за основу зміни до порядку розподілу інвестиційних проектів
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №12245, який стосується змін до Бюджетного кодексу щодо порядку розподілу інвестиційних проектів.

Як написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, ці зміни є маяком МВФ. 

Згідно із законопроєктом, створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися "Стратегічною інвестиційною радою в Уряді". 

"Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато  субвенцій - все буде тепер в цьому «фонді фондів», а потім Уряд їх розподіляє", – пояснив Железняк і додав, що це вже було в бюджеті на наступний рік: спочатку була одна програма на 37 млрд і вона пішла в перше читання бюджету. Потім Уряд її перерозподілив по критеріях і надав Раді на друге читання. Тепер такий підхід буде закладено в Бюджетний кодекс.

ПІдтримали законопроєкт 240 народних обранців. 

  • Міжнародний валютний фонд і українська влада досягли угоди щодо шостого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). 
  • За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає ще $1,1 млрд, а загальні виплати за програмою сягнуть 9,8 мільярдів. 
  • За оцінкою МВФ, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня. 
  • Однак для схвалення надання цих 1,1 млрд є умови. Зокрема, набуття чинності законопроєкту про підвищення податків, який лежить без підпису президента. 
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