Рада прийняла за основу зміни до порядку розподілу інвестиційних проектів

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №12245, який стосується змін до Бюджетного кодексу щодо порядку розподілу інвестиційних проектів.

Як написав у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, ці зміни є маяком МВФ.

Згідно із законопроєктом, створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися "Стратегічною інвестиційною радою в Уряді".

"Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій - все буде тепер в цьому «фонді фондів», а потім Уряд їх розподіляє", – пояснив Железняк і додав, що це вже було в бюджеті на наступний рік: спочатку була одна програма на 37 млрд і вона пішла в перше читання бюджету. Потім Уряд її перерозподілив по критеріях і надав Раді на друге читання. Тепер такий підхід буде закладено в Бюджетний кодекс.

ПІдтримали законопроєкт 240 народних обранців.