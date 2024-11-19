МВФ попередньо погодив надання Україні ще $1,1 млрд, але є умови

Повинен набути чинності закон про підвищення податків, а також треба призначити голів БЕБ і ДМС.

Міжнародний валютний фонд і українська влада досягли угоди щодо шостого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає ще $1,1 млрд, а загальні виплати за програмою сягнуть 9,8 мільярдів.

За оцінкою МВФ, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня. Також вдалося досягти домовленостей щодо низки реформ, які потрібні для макрофінансової стабільності під час війни, йдеться на сайті МВФ.

Важливо, що для схвалення надання цих 1,1 млрд є умови. Зокрема, набуття чинності законопроєкту про підвищення податків, який лежить без підпису президента.

"Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для перегляду та допоможе забезпечити наявність ресурсів уряду, необхідних для задоволення критичних потреб у витратах. Фінансування цього дефіциту вимагатиме значної зовнішньої підтримки, зокрема з боку надзвичайно важливої ініціативи G7 ERA, завершення якої має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності. Ризики для бюджету залишаються високими, і органи влади повинні продовжувати бути готовими реагувати на фіскальні шоки компенсуючими заходами, зокрема широкомасштабними, тривалими та ефективними заходами надходження доходів, такими як підвищення основної ставки ПДВ", – ідеться в заяві очільника команди МВФ Гевіна Грея.

Окрім того, Україна повинна прискорити реформи Державної митної служби та Бюро економічної безпеки (ЕСБУ), зокрема призначити нових керівників цих установ.

Грей додав, що обмінний курс повинен продовжувати діяти як амортизатор і пристосовуватися до ринкових фундаментальних показників, одночасно забезпечуючи підтримку відповідних резервів, особливо з огляду на ризики для перспектив. Зважений і поетапний підхід до валютної лібералізації, підкріплений безперервним ретельним моніторингом, має продовжуватись відповідно до стратегії Національного банку України та узгоджуватися із загальним комплексом політичних заходів.

"Незалежності, компетентність і авторитет антикорупційних і судових інституцій повинні продовжувати зміцнюватися. Нещодавнє ухвалення парламентом закону про реформування Рахункової палати України є позитивним кроком у цьому напрямку. Зміцнення кримінально-процесуального кодексу та створення нового вищого адміністративного суду є ключовими найближчими пріоритетами. Своєчасне завершення та оприлюднення першого звіту зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) сприятиме ефективній антикорупційній діяльності. Очікується, що повний склад наглядової ради Укренерго буде відновлено на початку грудня, а незалежне оцінювання наглядових рад ключових енергетичних державних підприємств буде проведено в першому кварталі 2025", – сказав Грей.