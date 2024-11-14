Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Україна розраховує отримати $1,1 млрд від МВФ наприкінці грудня

Наша держава виконала всі структурні маяки для 6-го перегляду програми.

Шмигаль: Україна розраховує отримати $1,1 млрд від МВФ наприкінці грудня
Денис Шмигаль на зустрічі з місією МВФ
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із місією Міжнародного валютного фонду. 

«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», - зазначив глава уряду.

Також на зустрічі обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який, за словами Шмигаля, Фонд «оцінює дуже високо».

Крім того, сторони торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні. 

Шмигаль повідомив, що є розуміння того, як фінансуватимуть ключові видатки. «Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», - додав прем’єр-міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies