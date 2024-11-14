Шмигаль: Україна розраховує отримати $1,1 млрд від МВФ наприкінці грудня

Наша держава виконала всі структурні маяки для 6-го перегляду програми.

Денис Шмигаль на зустрічі з місією МВФ

Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від МВФ у розмірі $1,1 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із місією Міжнародного валютного фонду.

«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», - зазначив глава уряду.

Також на зустрічі обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачені меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який, за словами Шмигаля, Фонд «оцінює дуже високо».

Крім того, сторони торкнулися макрофінансових питань та потреб нашої держави у зовнішньому фінансуванні.

Шмигаль повідомив, що є розуміння того, як фінансуватимуть ключові видатки. «Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», - додав прем’єр-міністр.