Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував партнерам-донорам створити Оперативну групу з відновлення та Дорадчу групу при Агентстві відновлення.

Про це він повідомив у соцмережах.

“Від початку роботи Української платформи донорів одним з її пріоритетних напрямків є відновлення. Сьогодні запропонував партнерам посилити цей напрямок шляхом створення Оперативної групи з відновлення та Дорадчої групи при Агентстві відновлення, які сприятимуть координації та конкретизації проєктів відновлення”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що метою роботи Оперативної групи з відновлення буде створення «єдиного вікна» для обміну інформацією про нагальні потреби відбудови та відновлення, інфраструктурні проєкти на регіональному рівні та пріоритетні секторальні проєкти.

Робота групи включатиме регулярні зустрічі за участю віцепрем’єр-міністра з питань відновлення України, відповідних міністерств, спеціальних посланників з питань відновлення, членів Платформи та інших ключових зацікавлених сторін.

Також для посилення експертизи та координації на операційному рівні створюємо Дорадчу групу при Агентстві відновлення, яка працюватиме в Києві. Ця група має зосередитися на практичній реалізації проєктів та максимально ефективному використанні ресурсів, що допоможе спрямувати їх максимально ефективно та прозоро для досягнення результатів у найкоротші терміни.

Серед іншого, за словами прем’єра, необхідно посилити співпрацю на регіональному рівні.

“Маємо приклади ефективності патронату над конкретним регіоном. Закликав партнерів активно долучатися до цього формату співробітництва”, – написав Шмигаль.

З огляду на масштабність завдань, за словами Шмигаль, також йде робота над створенням коаліцій. Важливою є координація коаліцій з боку відповідних спецпредставників з відновлення.

Прем’єр наголосив, що відновлення України – це наймасштабніший проєкт на найближчі роки. І наша системна і злагоджена робота – це запорука успішної реалізації цих спільних проєктів та ініціатив.