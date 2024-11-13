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Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США

Ці гроші спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США
Фото: usaid.gov

Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США. Ці гроші спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – прокоментував Шмигаль. 

  • На початку листопада стало відомо, що програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців.
  • А у жовтні Агентство USAID виділило понад $1 мільярд допомоги Україні: 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України і 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
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