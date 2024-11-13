Ці гроші спрямують на гуманітарні та соціальні програми.

Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США. Ці гроші спрямують на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у координації з Міністерством фінансів та Державним департаментом.

"Вдячні нашим американським партнерам за цю підтримку. Наш Уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році", – прокоментував Шмигаль.