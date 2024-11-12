Експропріація з громад: наступний етап

У розпалі нині суперечки навколо головного фінансового документа країни. Нічого нового – Уряд намагається віднайти додаткові доходи до держскарбниці, витрушуючи кишені місцевого самоврядування, яке він завжди вважав поганою невісткою. Проте є і відмінності, бо у минулому році «бюджетна розверстка» стосувалася лише перерозподілу податку на доходи фізичних осіб. Але наша центральна влада не може жити без дивних новацій: про чергові урядові сюрпризи та фінансові міни читайте у цій статті.

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«Кавалерійська атака» або проект Держбюджету 2025 до першого читання

Хто забув нагадуємо: при складанні головного фінансового документу на 2024 рік центральна влада вирішила повністю вилучити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів, який сплачувався з утримання військовослужбовців та усіх представників правоохоронної системи. Без особливих обґрунтувань було вирішено, що ці кошти централізовано знадобляться для підтримки Сил безпеки і оборони. Мовляв, механізм підтримки громад знизу, який вже запрацював у 2023 році, є недосконалим.

Як би там не було, але опір невеликої групи народних депутатів та Асоціації міст України у 2023 році було подолано. І як компроміс було вирішено не зарахувати до Державного бюджету у 2024 році реверсну дотацію. 115 млрд грн коштів місцевого самоврядування поповнили державну скарбницю у 2024 році (точніше – з жовтня 2023 року).

Проте при складанні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» урядові чиновники вирішили не зупинятися на досягнутому і ретельніше потрусити дохідну частину місцевих бюджетів. Без особливого обговорення, всупереч позиції міжнародних партнерів було вирішено «мінуснути» на користь Державного бюджету-2025 наступні позиції:

- 100 % єдиного податку;

- 100% залишків освітньої субвенції;

- 4 % ПДФО з кожної громади, виклавши замість 64% відрахувань показник у 60%;

- 100% реверсу чи реверсної дотації.

Як завжди буває у таких випадках – «хотілок» висунуто багато, щоби потім можна було частину сторгувати, подавши уступки, як компроміс і готовність влади до діалогу.

Вихід на друге читання, або ну майже стояти до кінця

Розгляд документа у першому читанні був далеко не безхмарним. За поправку, яка передбачала збереження 64 % ПДФО, забракло на засіданні бюджетного комітету лишень два голоси. Також при голосуванні за бюджетні висновки було доручено Уряду визначитися щодо можливості нездійснення вилучення реверсної дотації з місцевих бюджетів.

Ще цікавішим документом став лист від 4 листопада 2024 року, який підписали народні депутати від усіх фракцій, з вимогою зберегти 64% ПДФО і реверсну дотацію. Майже 70 парламентарів закликали Уряд відмовитися від ідеї зменшувати бюджети громад та областей.

Уряд усе це «почув» і вирішив змінити в документі до другого читання лише ситуацію з єдиним податком. Його експропріацію до Державного бюджету вирішено наразі відкласти.

Чи залишать реверс?

Автор статті має підстави з оптимізмом дивитися на ламання списів навколо питання: «60% чи 64%». 12 млрд грн таки мають усі шанси залишитися у місцевих бюджетах. Тож самоврядування в час війни матиме додаткову «подушку» для надання підтримки українській армії. Незважаючи на те, що допомогу громад Силам безпеки і оборони досі до кінця не легалізовано, кількість заявок від військових частин та правоохоронних з’єднань про підтримку до громад та обласних влад у 2024 році лише зросла. Деякі військові частини оперують десятками різних субвенцій від самоврядування. Натомість за даними Мінфіну лише 45 % від «військового ПДФО», вилученого до державного бюджету, було використано за планом січня-липня 2024. І річна статистика очікується такою ж.

Та повертаємося до Державного бюджету у другому читанні. Значно гірша ситуація з намірами Кабміну вилучити реверсну дотацію природа якої, поміж іншим, повністю змінилася після 24.02.2022 року. Отже, 12,9 млрд грн можуть бути вилучені у 189 громад і ще майже 2 млрд грн заберуть в обласних бюджетів тільки тому – а тому що так просто можна. Жодного економічного обгрунтування немає! І особливо в частині малих громад ви не знайдете логічного тлумачення цих вилучень. А зрештою, хіба Львівський, Дніпропетровський, Одеський, Полтавський, Київський обласні бюджети не виділяли у 2024 році рекордні бюджетні призначення на підтримку війська?

До того ж аналіз проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» показує, що вилучення реверсу ніяк не впливає на збільшення загального ресурсу для держбюджету та інших громад. Бо у проекті головного фінансового документа на 2025 рік закладено 51,2 млрд грн додаткової (не базової) дотації. Для порівняння планова цифра на 2024-й становить 33,4 млрд грн. Левова частка цієї суми не розподілена ані між громадами, ані між обласними бюджетами. То ж немає проблем показати «джерело» фінансування в разі зупинки новели з правкою щодо реверсу.

Пані і панове народні депутати – ще є час виправити урядову помилку. Сподіваємося, що цього разу не схибите, як з «військовим ПДФО». Бо ж потім доведеться в сірка очей позичати.