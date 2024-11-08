Кейс готелю Україна: як оцінка ринкової вартості забезпечує перемогу

18 вересня компанія “Ола Файн” на аукціоні Prozorro.Продажі придбала столичний готель "Україна". Національна електронна біржа стала не лише майданчиком, а й стратегічним консультантом з купівлі об’єкту. Фінальна вартість лоту склала 2,5 млрд грн, що більш ніж вдвічі перевищує стартову ціну в 1,05 млрд грн. Це найбільш значуща продажа держмайна з початку електронної приватизації і перший об’єкт великої приватизації в Prozorro.Продажі, в результаті продажу якого, до держбюджету разом з ПДВ надійшло понад 3 млрд грн. Успіх цього кейсу дозволяє робити позитивні прогнози щодо реалізації інших лотів держави під час великої приватизації.

Фото: https://ukraine-hotel.kiev.ua/ готель Україна

Стратегія перемоги починається з оцінки та довіри

Переможець аукціону компанія “Ола Файн” є давнім партнером Національної електронної біржі. І ми дуже пишаємось, що саме ми привели свого клієнта до успішного завершення цієї угоди.

На мою думку, перемогу в торгах за готель “Україна” забезпечила саме глибинна аналітика, яка допомогла розрахувати найімовірніші сценарії розвитку майбутніх торгів, а також зробити коректну оцінку ринкової вартості об’єкту. Відповідно це дозволило визначити бюджет та разом з клієнтом побудувати стратегію дій під час торгів.

Ключовим моментом цього кейсу є визначення реальної ринкової вартості готелю.

Готель “Україна” - це унікальний об’єкт, в першу чергу, за рахунок свого розташування в самому серці столиці, без перебільшення, таких місць в країні більше не існує. По-друге, він несе історичну складову і, починаючи з 1961 року, є невід’ємним символом Києва. Звісно, є і другий бік медалі - готель потребує модернізації, а на дворі війна, але саме завдяки розрахункам ми розуміли скільки ринок готовий заплатити за цей лот під час аукціону.

Готель "Україна" в його сучасному стані був оцінений державою в 1,014 млрд грн з ПДВ, з урахуванням запитів цінових пропозицій (ЗЦП) від інтересантів його реальна вартість складає плюс-мінус 2,5 млрд. Що вже є суттєвим для будь-якого інвестора.

Тому одна справа розкласти свої доводи мовою цифр, інша переконати клієнта, що саме такий бюджет приведе до перемоги.

Коли мова йде про такі суми, потрібна не лише аналітика й здатність переконувати, а й довіра та діалог між клієнтом та біржею. Ми провели багато годин в обміні думками, доведенні позицій - і напередодні аукціону чітко прийшли до висновку щодо кінцевої вартості, з якою треба заходити на торги. Основна ідея була саме в тому, щоб не зважаючи на спокусливу початкову вартість, вже на старті дати за об'єкт реальну ринкову вартість. Врешті, держава отримала зростання ціни у 2,5 рази а клієнт отримав об’єкт вже на етапі закритих цінових пропозицій, без подальшого підвищення ставок та зайвих переживань.

Майбутні лоти Великої приватизації – «Оушен Плаза» та «АЕРОК» – вже на старті

Велика приватизація охоплює об’єкти з вартістю понад 250 млн грн. Це досить велика кількість лотів, а після успішного продажу готелю «Україна» цей перелік може суттєво розширитися.

Найбільшу увагу зараз привертають два об’єкти: ТРЦ «Оушен Плаза» та ТОВ «АЕРОК», завод-виробник газобетонних блоків. Обидва підприємства є унікальними не лише через їх стратегічну важливість, а й через санкційний статус. «Оушен Плаза» буде виставлено на торги за 2 млрд грн, «АЕРОК» – майже за мільярд грн. Зокрема, в останньому випадку вже було оголошено аукціон зі стартовою ціною лота у розмірі 965 325 520 грн. Впевнена, що за ці об’єкти буде боротися відразу декілька сильних гравців, саме тому вже зараз важливо знайти надійного партнера, який розробить для учасника стратегію участі в аукціоні, сформує його пропозицію, що найкраще відповідатиме вимогам та можливостям такого учасника, а також надасть якісні консультації щодо можливих шляхів інвестиційного розвитку придбаного об’єкта.

Чи повторять ці лоти успіх приватизації готелю «Україна»? Щоб дати відповідь на це питання, потрібно визначити, що саме вважається успіхом. Поширена помилка – оцінювати успіх лише через зростання ціни лоту «в кілька разів». Безумовно, зростання ціни в 2,5 рази для готелю «Україна» привернуло увагу багатьох, але саме зростання вартості не є єдиним показником успішності.

Головним успіхом приватизації готелю «Україна» стало те, що об'єкт був проданий за ціну, яку був готовий заплатити ринок і що зараз є компанії, які готові інвестувати в його подальший розвиток. Оскільки приватизація – це не лише гроші в держбюджет, а й про інвестиції, які отримають об'єкти від нових власників. На мою думку, саме такий результат є справжнім показником успіху, і ми очікуємо подібних досягнень і для наступних лотів.

«Оушен Плаза» та «АЕРОК» мають усі шанси повторити цей сценарій. Важливо, щоб ці об'єкти знайшли нових власників, які готові розвивати їх та забезпечення робочих місць.

Кожен успішний кейс приватизації – це підтвердження того, що українські державні активи можуть бути привабливими навіть у найскладніші часи, і що інвестори бачать потенціал у розвитку України.