Компанію "Аерок" продадуть на аукціоні 19 грудня

Визначили дату проведення онлайн-аукціону із продажу компанії "АЕРОК". Торги відбудуться 19 грудня 2024 року в електронній системі "Прозорро.Продажі".
Як повідомили у ФДМ, онлайн-аукціон планується на 19 грудня.
"Сьогодні відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації – державної частки у розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "АЕРОК", – йдеться у повідомленні.
На засіданні обговорили два питання:
- визначення терміну проведення електронного аукціону з умовами продажу ТОВ «АЕРОК»;
- затвердження тексту інформаційного повідомлення Фонду держмайна про об’єкт.
Також аукціонна комісія схвалила текст інформаційного повідомлення про ТОВ "АЕРОК".
Стартова ціна лоту – 965 325 520 гривень.
- Нещодавно Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок".
- У серпні стало відомо, що ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro.
- "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов.
- У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
- У травні цього року із корпоративних прав заводу зняли всі арешти. Після цього він став готовим для продажу.