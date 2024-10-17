Компанію "Аерок" продадуть на аукціоні 19 грудня

Визначили дату проведення онлайн-аукціону із продажу компанії "АЕРОК". Торги відбудуться 19 грудня 2024 року в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Як повідомили у ФДМ, онлайн-аукціон планується на 19 грудня.

"Сьогодні відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації – державної частки у розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "АЕРОК", – йдеться у повідомленні.

На засіданні обговорили два питання:

визначення терміну проведення електронного аукціону з умовами продажу ТОВ «АЕРОК»;

затвердження тексту інформаційного повідомлення Фонду держмайна про об’єкт.

Також аукціонна комісія схвалила текст інформаційного повідомлення про ТОВ "АЕРОК".

Стартова ціна лоту – 965 325 520 гривень.