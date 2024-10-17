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Компанію "Аерок" продадуть на аукціоні 19 грудня

Стартова ціна становить 965 325 520 гривень.

Компанію "Аерок" продадуть на аукціоні 19 грудня
Засідання аукціонної комісії Фонду держмайна
Фото: ФДМ

Визначили дату проведення онлайн-аукціону із продажу компанії "АЕРОК". Торги відбудуться 19 грудня 2024 року в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Як повідомили у ФДМ, онлайн-аукціон планується на 19 грудня.

"Сьогодні відбулося засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта великої приватизації – державної частки у розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "АЕРОК", – йдеться у повідомленні. 

На засіданні обговорили два питання: 

  • визначення терміну проведення електронного аукціону з умовами продажу ТОВ «АЕРОК»;
  • затвердження тексту інформаційного повідомлення Фонду держмайна про об’єкт. 

Також аукціонна комісія схвалила текст інформаційного повідомлення про ТОВ "АЕРОК".

Стартова ціна лоту – 965 325 520 гривень.

  • Нещодавно Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок".
  • У серпні стало відомо, що ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro.
  • "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов. 
  • У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
  • У травні цього року із корпоративних прав заводу зняли всі арешти. Після цього він став готовим для продажу.
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