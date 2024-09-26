Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
ГоловнаСуспільствоПодії

АРМА реалізувало ще 11 годинників Медведчука на майже 3,3 млн гривень

Кошти будуть спрямовані на купівлю військових облігацій.

АРМА реалізувало ще 11 годинників Медведчука на майже 3,3 млн гривень
Фото: ОПУ

У середу, 25 вересня, відбувся другий аукціон на Прозорро.Продажі, де було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука, повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).   

Так, під час торгів 24 учасники змагалися за можливість стати власником дороговартісних годинників.

Всього на аукціон було виставлено 12 годинників. З них реалізовано:

1. Годинник «Vacheron Constantin»

222 222.22 тисячі гривень від стартової ціни у 131 780.50 гривень 

2. Годинник «Dolce & Gabbana» 

61,5 тисячі гривень від стартової ціни у 56 373 гривень

3. Годинник «Gold Time»

101 тисяча гривень від стартової ціни у 99 516.50 гривень

4. Годинник «Breguet»

175,4 тисячі гривень від стартової ціни у 159 776.50 гривень

5. Годинник «Breguet»

183,5 тисячі гривень від стартової ціни у 152 294.50 гривень 

6. Годинник «Franck Muller»

100, 5 тисячі гривень від стартової ціни у 66 014.50 гривень

7. Годинник «Rolex» 

495 001 гривень від стартової ціни у 361 038,50 гривень 

8. Годинник «Breguet 684»

240 001 гривень від стартової ціни у 166 922 гривень

9. Годинник «Vacheron Constantin»

181,9 тисячі гривень від стартової ціни у 76 301 гривень 

10. Годинник «Patek Philippe»

409 тисяч гривень від стартової ціни у 287 354,50 гривень

11. Годинник «Breguet 4416К»

1 119 296 гривень від стартової ціни у  гривень 929 506,50 гривень 

У торгах за деякі лоти кількість бажаючих стати їх власниками досягала 5 претендентів, зокрема, йдеться про годинник марки «Vacheron Constantin».

Загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 мільйона гривень, які надалі будуть спрямовані на купівлю військових облігацій. 

Ще відносно одного годинника марки «Dolce & Gabbana» торги не відбулися. Тож цей лот буде реалізовано на наступному аукціоні.

Наразі представники Нацагентства надіслали відповідні листи до правоохоронних органів з метою перевірки переможців торгів на предмет причетності або зв'язків з представниками країни-агресора, або ж власника арештованого активу. 

Раніше Нацагентство оголосило про початок конкурсу на реалізатора цього активу. Напередодні першого аукціону АРМА представило потенційним учасникам конкурсу колекцію дороговартісних годинників Медведчука, до якого залучило Організатора торгів, потенційні покупці та експерти мали змогу відкрити та оглянути кожен представлений до продажу годинник. Як результат - під час перших торгів було реалізовано 8 годинників, продаж на Прозорро.Продажі ще 11 - став продовженням роботи АРМА щодо реалізації арештованого майна держзрадника Медведчука. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies