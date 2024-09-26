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Уночі РФ атакувала Одещину ракетами і дронами. Загинула жінка

Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками.

Уночі РФ атакувала Одещину ракетами і дронами. Загинула жінка
Наслідки обстрілу на Одещині
Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 26 вересня Росія атакувала Одещину дронами і ракетами. Унаслідок ракетного обстрілу в Одеському районі загинула 62-річна жінка. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

За його словами, Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена.

Пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. 

"Щодо дронової атаки, яку терерости здійснили вже під ранок: загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань  інфраструктури також не зафіксовано", – написав Кіпер у телеграмі. 

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки обстрілу Одещини
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одещини

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