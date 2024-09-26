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Україна в ОБСЄ: за останні кілька тижнів понад 100 російських безпілотників і ракет пролетіли поблизу українських АЕС

Зокрема, в ніч на 20 вересня російський "Шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Україна в ОБСЄ: за останні кілька тижнів понад 100 російських безпілотників і ракет пролетіли поблизу українських АЕС
Хмельницька АЕС
Фото: uatom.org

Останніми тижнями Росія продовжує створювати небезпеку для українських атомних електростанцій.

Про це йдеться у заяві делегації України при ОБСЄ, передає Укрінформ. 

"За останні кілька тижнів понад 100 російських безпілотників і ракет пролетіли поблизу українських атомних електростанцій. Зокрема, в ніч на 20 вересня було зафіксовано проліт російського безпілотника типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС", - сказав перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекового співробітництва.

Тому, зауважив він, не дивно, що питання ядерної безпеки в Україні було серед ключових тем на нещодавній Генеральній конференції МАГАТЕ. Ця конференція закликала РФ терміново вивести весь несанкціонований військовий та інший персонал із Запорізької АЕС та повернути повний контроль над станцією Україні.

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"Хоча РФ може проігнорувати такі заклики, ми твердо переконані, що постійний міжнародний тиск залишається критично важливим. Держава-порушник неминуче буде змушена виконати законні вимоги міжнародної спільноти", - наголосив Кубай.

Крім того, він розповів про останні ракетні та артилерійські обстріли українських міст та цивільної інфраструктури росіянами. 

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