Головне за середу, 25 вересня: удари по Краматорську та Херсону, Генасамблея ООН

Президент Володимир Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН. Він сказав, що Володимир Путін не може подолати українців на полі бою, тож тисне ударами по інфраструктурі.

"Росія знищила всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру і потенційно мільйони українців можуть залишитися без тепло взимку. І саме цього прагне Путін", – сказав він.

Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.

Зеленський підкреслив, що ядерні реактори повинні бути захищені. Він сказав, що цього року в березні отримав жахливий звіт: російські ракети літали біля ядерного реактора в Запорізькій області. Росіяни створили чергову загрозу, не думаючи про наслідки.

За словами президента, це були жахливі хвилини, коли ніхто не знав, чи вдарить і як вдарить ворог по ядерних реакторах та чи призведе це до катастрофи. ЗАЕС все ще перебуває в окупації, а отже – під загрозою. Ядерна катастрофа на ній може стати найбільшим джерелом радіації у Європі та, можливо, навіть світі.

Саме тому, за словами президента, його Формула миру враховує ядерну безпеку.

Докладніше – в новині.

У середу, 25 вересня, російська армія атакувала Краматорськ. Унаслідок ворожого удару постраждали 16 мирних жителів, дві людини загинули.

За інформацією прокуратури Донецької області, російська армія завдала авіаударів по Краматорську ймовірно «ФАБ-250» з УМПК. Ціллю окупантів в черговий раз стала цивільна інфраструктура. В результаті атаки ворога по житловій забудові отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 2 цивільних. Ще 16 громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, травмовано 3 неповнолітніх.

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

Армія РФ поцілила в центр міста, через удар пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Краматорську зросла до 19 осіб.

Російська армія вкотре за день атакувала Херсон. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці, повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін.

Смертельні поранення дістала 80-річна жінка. Також до лікарні доставили 48-річну місцеву жительку з вибуховою травмою, контузією, пораненням обличчя та передпліччя. Потерпіла – під наглядом медиків.

Вранці окупанти скинули на Херсон два КАБи. Постраждав заклад культури у Дніпровському районі міста.

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський повідомив у коментарі LIGA.net подробиці щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років.

Веніславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Його видає Генеральний штаб ЗСУ. Нардеп зауважив, що це загальна позиція військового керівництва.

Веніславський наголосив, що після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Більше на цю тему – в новині.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив листа до президента України Володимира Зеленського, у якому вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову.

Республіканець пригадав, що раніше Україна заявляла про невтручання у вибори в США. “Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї”, - написав Джонсон.

Він зауважив, що завод розташований у “хиткому” штаті Пенсильванія, де із Зеленським зустрівся прихильник Гарріс, губернатор від демократів Джош Шапіро. При цьому республіканців під час візиту представлено не було, нібито тому що їх “спеціально не запросили”.

Таким чином, вважає Джонсон, візит був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори. Через це, за словами спікера палати представників, Республіканська партія втратила довіру до Маркарової.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!