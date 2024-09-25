Внаслідок удару РФ по Краматорську на Донеччині 16 людей поранені, є жертви (оновлено)

У середу, 25 вересня, російська армія атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок ворожого удару постраждали 15 мирних жителів, щонайменше одна людина загинула.

За інформацією прокуратури Донецької області, російська армія нанесла авіаудари по Краматорську, ймовірно «ФАБ-250» з УМПК. Ціллю окупантів в черговий раз стала цивільна інфраструктура. В результаті атаки ворога по житловій забудові отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 2 цивільних. Ще 16 громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, травмовано 3 неповнолітніх.

Їх доставлено до медичного закладу. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

Оновлення. За інформацією Краматорської міської ради, внаслідок удару вже двоє загиблих.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00", — зазначається у повідомленні.

Армія РФ поцілила в центр міста, через удар пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.