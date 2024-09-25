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Кількість жертв вчорашнього ворожого удару КАБами по Харкову зросла до чотирьох

Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

Кількість жертв вчорашнього ворожого удару КАБами по Харкову зросла до чотирьох
наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року

Кількість жертв вчорашнього ворожого удару КАБами по Харкову зросла до чотирьох.

Про це сьогодні повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову – четверо загиблих. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, мер міста Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором,  знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники.

  • Вдень 24 вересня ворог знову почав завдавати ударів КАБами по Харкову. Під бомбардуванням опинилися житлові райони міста. Станом на вчора було відомо про трьох загиблих. Ще 35 людей поранені.
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