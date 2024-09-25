Кількість жертв вчорашнього ворожого удару КАБами по Харкову зросла до чотирьох.

Про це сьогодні повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок вчорашнього ворожого удару по Харкову – четверо загиблих. Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки”, – йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, мер міста Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники.