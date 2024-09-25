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Представник ГУР: на заводі у Вовчанську на Харківщині взяли в полон близько двох десятків окупантів

Водночас декілька десятків окупантів було знищено.

Представник ГУР: на заводі у Вовчанську на Харківщині взяли в полон близько двох десятків окупантів
Фото: ГУР

На заводі у Вовчанську на Харківщині взято в полон близько двох десятків окупантів, повідомив в ефірі телемарафону офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг. 

“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, – повідомив Вікінг.

  • У червні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські військові у Вовчанську лишаються заблокованими на одному з промислових підприємств.
  • Пізніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод. 
  • 24 вересня стало відомо, що підрозділи ГУР звільнили від окупантів Вовчанський агрегатний завод. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.
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