Представник ГУР: на заводі у Вовчанську на Харківщині взяли в полон близько двох десятків окупантів

На заводі у Вовчанську на Харківщині взято в полон близько двох десятків окупантів, повідомив в ефірі телемарафону офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг.

“Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання”, ― розказав розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

“На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу”, – повідомив Вікінг.