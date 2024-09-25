Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1680 людей, у тому числі 100 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 24 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 вересня.

Волноваський район. Під постійним вогнем Вугледар, Новоукраїнка і Богоявленка.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки; обстріляні Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник і Острівське. У Покровську загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки; також поранено людину у Сухому Яру. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджено у Тихонівці. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення і 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 4 об'єкти: 2 в Олександрополі і 2 у Романівці. У Золотих Прудах Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.

Зазначимо, Росія вночі атакувала Україну 8 ракетами і 32 дронами. Захисники збили чотири ракети і 28 БпЛА, а ще чотири безпілотники втрачені локаційно.