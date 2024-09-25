У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1680 людей, у тому числі 100 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 24 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 вересня.

Волноваський район. Під постійним вогнем Вугледар, Новоукраїнка і Богоявленка.

Покровський район. У Кураховому поранено людину, пошкоджено приватні будинки; обстріляні Курахівка, Сонцівка, Гостре, Ганнівка, Гірник і Острівське. У Покровську загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки; також поранено людину у Сухому Яру. У Мирнограді поранено людину.

Краматорський район. У Кривій Луці Лиманської громади пошкоджено 5 будинків. У Миколаївці пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю і лінію електропередач; ще 1 будинок пошкоджено у Тихонівці. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок, підприємство, автомобіль, 3 нежитлові приміщення і 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 4 об'єкти: 2 в Олександрополі і 2 у Романівці. У Золотих Прудах Олександрівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. На Щербинівку росіяни скинули 3 авіабомби.

 

Зазначимо, Росія вночі атакувала Україну 8 ракетами і 32 дронами. Захисники збили чотири ракети і 28 БпЛА, а ще чотири безпілотники втрачені локаційно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies