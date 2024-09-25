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Вночі окупанти атакували Одещину ракетою, зайнялася пожежа

Постраждалих та загиблих немає.

Вночі окупанти атакували Одещину ракетою, зайнялася пожежа
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

В ніч на 25 вересня окупанти атакували Одеську область ракетою. Ушкоджені вантажівки. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"В Одеському районі ракета, попередньо, Х 59-69 влучила по відкритій території. Відбулося загорання сухої трави на площі 100 м2. Пожежу оперативно ліквідували", – написав він у телеграмі. 

Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухалися поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Вночі Росія атакувала Україну 8 ракетами і 32 дронами. Захисники збили 28 дронів і чотири авіаційні ракети Х-59/69.

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