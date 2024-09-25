У Запорізькій області через атаки РФ один загиблий та семеро постраждалих

У Запорізькій області унаслідок російської агресії за добу загинув чоловік. Ще семеро осіб поранені.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

55-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки по Пологівському району, а 7 людей отримали поранення під час обстрілу Запоріжжя.

Упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Левадному, Білогір’ю та Новоандріївці.

239 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 7 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Малу Токмачку, Малинівку та Роботине.

144 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 202 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.