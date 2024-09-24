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Росіяни за день атакували Дніпропетровщину понад півтора десятки разів

В результаті обстрілів минулося без постраждалих.

Росіяни за день атакували Дніпропетровщину понад півтора десятки разів
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 24 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 24 вересня, росіяни атакували Нікопольщину Дніпропетровської області понад півтора десятки разів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ранку росіяни тероризували Нікопольщину. Обстрілювали населені пункти з важкої артилерії. Скидали боєприпаси з БпЛА. Скеровували й дрони-камікадзе”, - йдеться у повідомленні. 

Лисак зазначив, що у Нікополі були пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто. 

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Крім того, Марганецькій громаді понівечена майстерня однієї з гімназій. 

Наслідки обстрілів у Покровській та Мирівській громадах з'ясовують.

На щастя, всюди минулося без постраждалих.

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