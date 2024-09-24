Росіяни за день атакували Дніпропетровщину понад півтора десятки разів

В результаті обстрілів минулося без постраждалих.

Сьогодні, 24 вересня, росіяни атакували Нікопольщину Дніпропетровської області понад півтора десятки разів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ранку росіяни тероризували Нікопольщину. Обстрілювали населені пункти з важкої артилерії. Скидали боєприпаси з БпЛА. Скеровували й дрони-камікадзе”, - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що у Нікополі були пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж та авто.

Крім того, Марганецькій громаді понівечена майстерня однієї з гімназій.

Наслідки обстрілів у Покровській та Мирівській громадах з'ясовують.

На щастя, всюди минулося без постраждалих.