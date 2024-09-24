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Декомунізація: в Одесі планують знести 19 пам'ятників

У переліку - пам'ятники Горькому, Пушкіну, Олександру II, Мічуріну, Космодем’янській та ін.

Декомунізація: в Одесі планують знести 19 пам'ятників
пам'ятник Пушкіну
Фото: Суспільне

Виконком Одеської міської ради пропонує демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.

Як ідеться на сайті мерії, управління капітального будівництва міськради хочуть призначити замовником проєктування демонтажу. Серед пам'ятників, які планують забрати з публічного простору, - Максимові Горькому, Олександрові Пушкіну, Олександру II, Зої Космодем’янській, а також макети ордена Леніна, братська могила червоногвардійців, стіна чекістів, пам’ятник комсомольцям Одещини та інші.

  • Днями начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що підписав розпорядження, аби в Одесі знесли, зокрема, пам'ятник Пушкіну. 
  • В лютому цього року одеські депутати провалили голосування за перейменування понад 100 топонімів на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію.
  • В кінці липня голова Одеської ОВА затвердив список нових топонімів в обласному центрі.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов обурився через нещодавнє перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення.
  • Згодом Кіпер відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань і запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.
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