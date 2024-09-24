Декомунізація: в Одесі планують знести 19 пам'ятників

Виконком Одеської міської ради пропонує демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.
Як ідеться на сайті мерії, управління капітального будівництва міськради хочуть призначити замовником проєктування демонтажу. Серед пам'ятників, які планують забрати з публічного простору, - Максимові Горькому, Олександрові Пушкіну, Олександру II, Зої Космодем’янській, а також макети ордена Леніна, братська могила червоногвардійців, стіна чекістів, пам’ятник комсомольцям Одещини та інші.
- Днями начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що підписав розпорядження, аби в Одесі знесли, зокрема, пам'ятник Пушкіну.
- В лютому цього року одеські депутати провалили голосування за перейменування понад 100 топонімів на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію.
- В кінці липня голова Одеської ОВА затвердив список нових топонімів в обласному центрі.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов обурився через нещодавнє перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення.
- Згодом Кіпер відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань і запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.