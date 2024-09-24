Декомунізація: в Одесі планують знести 19 пам'ятників

Виконком Одеської міської ради пропонує демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.

Як ідеться на сайті мерії, управління капітального будівництва міськради хочуть призначити замовником проєктування демонтажу. Серед пам'ятників, які планують забрати з публічного простору, - Максимові Горькому, Олександрові Пушкіну, Олександру II, Зої Космодем’янській, а також макети ордена Леніна, братська могила червоногвардійців, стіна чекістів, пам’ятник комсомольцям Одещини та інші.