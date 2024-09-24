Порушення повітряного простору з Білорусі не було, - ​Повітряні сили

Наразі не встановлено порушення повітряного простору України з території Білорусі.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що для виявлення української ППО ворог часто використовує хибні повітряні цілі.
Що передувало
- О 14:28 Повітряні сил и повідомили, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.
- Моніторингові Telegram-канали писали, що це міг бути навчально-бойовий літак Як-130.