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Порушення повітряного простору з Білорусі не було, - ​Повітряні сили

Для виявлення української ППО ворог часто використовує хибні повітряні цілі.

Порушення повітряного простору з Білорусі не було, - ​Повітряні сили
Сили ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Наразі не встановлено порушення повітряного простору України з території Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що для виявлення української ППО ворог часто використовує хибні повітряні цілі.

Що передувало

  • О 14:28 Повітряні сил и повідомили, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії.  
  • Моніторингові Telegram-канали писали, що це міг бути навчально-бойовий літак Як-130. 
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