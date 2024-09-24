Порушення повітряного простору з Білорусі не було, - ​Повітряні сили

Для виявлення української ППО ворог часто використовує хибні повітряні цілі.

Наразі не встановлено порушення повітряного простору України з території Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно була застосована радіолокаційна перешкода", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що для виявлення української ППО ворог часто використовує хибні повітряні цілі.

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