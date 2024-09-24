Нова Зеландія запроваджує нові санкції проти Росії та Білорусі

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про запровадження додаткових санкцій щодо Росії та Білорусі у зв'язку з воєнною агресією проти України.

Про це йдеться в заяві МЗС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нові санкції стосуються п'яти фізичних та шести юридичних осіб.

Серед шести юросіб - чотири російські та дві білоруські. Це АТ "Експлуатувальна організація Запорізької АЕС" ДК "Росатом", Всеросійський НДІ технічної фізики ім. академіка Є.І.Забабахіна, Всеросійський НДІ експериментальної фізики, Національний дослідницький центр "Курчатівський інститут", а також Білоруське оптико-механічне об'єднання (БілОМО) та Оршанський авіаремонтний завод.

Зазначається, що нові обмеження спрямовані проти суб'єктів, причетних до окупації Росією Запорізької атомної електростанції, російського військово-промислового комплексу, а також білоруських фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку.