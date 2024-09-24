Уряд Швеції звинуватив Іран у закликах до помсти за спалення Корану

Влада Швеції звинуватила Іран розсилці тисяч текстових повідомлень із закликами до помсти за спалення Корану у 2023 році.

Про це пише АР.

За даними уряду Швеції, кібератаку здійснила воєнізована Революційна гвардія Ірану, яка зламала SMS-сервіс і надіслала близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою. Причиною такого вчинку називають низку публічних спалень Корану, які відбувалися протягом кількох місяців влітку 2023 року.

Попереднє розслідування, проведене шведським агентством внутрішньої безпеки показало, що Іран через Корпус вартових ісламської революції (КВІР) організувала витік даних у шведській компанії, яка керує основним сервісом SMS.

Зазначається, що текстові повідомлення мали на меті також "намалювати образ Швеції як ісламофобної країни та створити розкол у суспільстві".

Хоча притягнути до відповідальності чи екстрадувати до Швеції хакерів не вдасться, оскільки вони діяли в інтересах Ірану, розслідування ще можуть відновити.