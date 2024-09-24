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Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури

Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди виділяють 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України. 

Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у соцмережі Х.

Пакет підтримки спрямують на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому Україні "потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – сказав Каспар Велдкамп.

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