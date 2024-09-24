Нідерланди виділили 209,5 млн євро на відновлення української критичної інфраструктури

Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Нідерланди виділяють 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у соцмережі Х.

Пакет підтримки спрямують на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги.

Також Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

NL has announced a new €209.5 million support package, aimed at restoring critical infrastructure - including via @EBRD - and providing humanitarian aid. We are contributing €45 million to the Ukraine Energy Support Fund, and are funding the delivery of essential equipment. 2/2 — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 23, 2024

За словами міністра, українці готуються до однієї з найсуворіших зим, тому Україні "потрібна енергія".

"На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ країн G7 і партнерами, включно з Андрієм Сибігою, я наголосив, що ми маємо об'єднати зусилля, щоб забезпечити це", – сказав Каспар Велдкамп.

As we gather in New York, Ukrainians are bracing for one of their toughest winters yet. For #Ukraine to endure, it needs energy. At today's meeting with G7 Foreign Ministers and partners, including Ukraine's @andrii_sybiha, I stressed that we must join forces to provide this. 1/2 pic.twitter.com/HNePuoWPwu — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) September 23, 2024