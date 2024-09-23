Шарль Мішель висловив президенту Ірану занепокоєння ЄС постачанням зброї до Росії

Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Про це повідомив Шарль Мішель у соцмережі X.
Під час зустрічі Шарль Мішель висловив занепокоєння ЄС постачанням іранської зброї до Росії.
Крім того, зауважив Мішель, ЄС занепокоєний дестабілізацією регіону через посередників, затриманням громадян ЄС, ядерною програмою та ситуацією з правами людини в Ірані.
В свою чергу, як повідомляє журналіст The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело, Мішель повідомив іранському президенту, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.
Мішель "висловив готовність" знову долучитися до ядерної дипломатії з Тегераном, натомість Пезешкіан заперечив, що Іран надсилав ракети Росії або намагається виготовити ядерну зброю.
- Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що Тегеран начебто ніколи не схвалював агресію Росії проти України.
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Раніше ЗМІ писали, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
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Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
- У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.