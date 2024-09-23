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Шарль Мішель висловив президенту Ірану занепокоєння ЄС постачанням зброї до Росії

Також ЄС занепокоєний дестабілізацією регіону через посередників та іншими іранськими діями.

Шарль Мішель висловив президенту Ірану занепокоєння ЄС постачанням зброї до Росії
Шарль Мішель зустрівся з Масудом Пезешкіаном
Фото: Шарль Мішель

Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Про це повідомив Шарль Мішель у соцмережі X.

Під час зустрічі Шарль Мішель висловив занепокоєння ЄС постачанням іранської зброї до Росії.

Крім того, зауважив Мішель, ЄС занепокоєний дестабілізацією регіону через посередників, затриманням громадян ЄС, ядерною програмою та ситуацією з правами людини в Ірані.

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В свою чергу, як повідомляє журналіст The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело, Мішель повідомив іранському президенту, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні. 

Мішель "висловив готовність" знову долучитися до ядерної дипломатії з Тегераном, натомість Пезешкіан заперечив, що Іран надсилав ракети Росії або намагається виготовити ядерну зброю.

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