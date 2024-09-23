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МЗС Ірану: Тегеран готовий говорити про новий раунд ядерних перемовин, “якщо інші сторони будуть готові”

"Відбувся обмін повідомленнями і було оголошено “загальну декларацію про готовність”".

МЗС Ірану: Тегеран готовий говорити про новий раунд ядерних перемовин, “якщо інші сторони будуть готові”
Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі
Фото: EPA/UPG

Іран готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо “інші сторони будуть готові”.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі у відео, опублікованому на його каналі у Telegram, пише Reuters.

Сполучені Штати під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа в 2018 році вийшли з ядерної угоди, підписаної в 2015 році між Іраном і шістьма світовими державами, яка обмежувала ядерну програму Тегерана.

  • Непрямі переговори між США та Тегераном щодо відновлення угоди зайшли в глухий кут. Іран все ще є учасником угоди, але він зменшив свої зобов’язання через санкції США.

“Я залишуся в Нью-Йорку ще на кілька днів довше, ніж президент Ірану, і проведу більше зустрічей з деякими міністрами закордонних справ. Ми зосередимо наші зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерного пакту”, ‒ сказав Арагчі.

Арагчі додав, що відбувся обмін повідомленнями і було оголошено “загальну декларацію про готовність”, але попередив, що “поточні міжнародні умови роблять поновлення переговорів складнішим і складнішим, ніж раніше”.

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Лідери Ірану сподіваються на послаблення санкцій США, які завдали значної шкоди економіці країни. Але відносини Ірану із Заходом погіршилися після того, як бойовики ХАМАС, яких підтримує Іран, напали на південь Ізраїлю 7 жовтня, а Тегеран посилив свою підтримку війни Росії в Україні.

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