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У низці американських штатів розпочалося дострокове голосування на виборах президента

Очікується, що десятки мільйонів виборців проголосують до 5 листопада.

У низці американських штатів розпочалося дострокове голосування на виборах президента
У Вірджинії розпочалося дострокове особисте голосування на президентських виборах 2024 року
Фото: EPA/UPG

У кількох штатах США вже триває дострокове голосування на виборах президента, які відбудуться 5 листопада. Очікується, що десятки мільйонів американців проголосують на виборчих перегонах до цієї дати, пише Financial Times.

Особисте голосування розпочалося у п'ятницю у трьох штатах: Міннесоті, Південній Дакоті та Вірджинії. У низці інших, включно з Алабамою і Вісконсіном, почали розсилати виборцям відкріпні бюлетені. Протягом наступних тижнів така ж процедура очікується ще у кількох штатах.

Американські виборці вже давно можуть робити запит на відкріпні талони перед днем голосування. Але практика дострокового голосування ‒ особисто або поштою ‒ набула поширення чотири роки тому під час пандемії коронавірусу. У 2020 році понад 100 мільйонів американців скористалися своїм правом вибору до дня виборів.

За даними Бюро перепису населення США, трохи менше половини людей, які брали участь у голосуванні під час проміжних виборів 2022 року, проголосували до дня виборів. Ця тенденція, на думку експертів, імовірно збережеться цього року.

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Опитування Financial Times показує, що у Вірджинії демократка Каміла Гарріс має перевагу над республіканцем Дональдом Трампом більш ніж на сім пунктів, але деякі нещодавні опитування в штаті свідчать про те, що результати можуть зрівнятися.

FT зазначає, що дострокове голосування стало причиною розбіжностей, зокрема серед республіканців, які останнім часом, зазвичай, віддавали перевагу особистому голосуванню в день виборів.

Трамп посіяв недовіру до виборчої системи та продовжував стверджувати, без доказів, що вибори 2020 року були “сфальсифіковані” та “вкрадені” у нього. Колишній президент неодноразово стверджував, що саме голосування поштою є основним джерелом шахрайства. 

Раніше у вересні він пообіцяв, що якщо його знову оберуть президентом, він буде переслідувати всіх, хто “обманює” під час цьогорічного голосування.

У Вірджинії розпочалося дострокове особисте голосування на президентських виборах 2024 року
Фото: EPA/UPG
У Вірджинії розпочалося дострокове особисте голосування на президентських виборах 2024 року

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