Запорізька область та штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю

Підписання угоди про співпрацю між Пенсильванією та Запорізькою областю

Запорізька область та американський штат Пенсильванія уклали угоду про співпрацю.

Як повідомив Офіс президента, угоду уклали начальник Запорізької ОВА Іван Федоров і губернатор штату Джош Шапіро у присутності Володимира Зеленського.

Угодою передбачена взаємодія між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Серед головних напрямів – енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та оборона. Також це сприятиме відбудові Запорізької області.

У штаті Пенсильванія проживає понад 150 тисяч українців та американців українського походження. Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Як зазначив Зеленський, для України цей напрям є безумовним пріоритетом.

Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод. Раніше такі документи були підписані між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота.