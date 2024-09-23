У США Зеленський відвідав завод, який виробляє боєприпаси для України

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.

Як йдеться на сайті глави держави, потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили.

Фото: Офіс президента Володимир Зеленський на Скрентонському армійському боєприпасному заводі

Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Зокрема, говорив про важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.

Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі.

За словами президента, 400 працівників, які працюють на заводі, "урятували життя мільйонів українців"."Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали", – сказав Зеленський.

Раніше писали про те, що Зеленський їде до Сполучених Штатів із Планом перемоги України. В четвер, 26 вересня, він представить свої ідеї президентові Джо Байдену.