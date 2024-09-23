У США Зеленський відвідав завод, який виробляє боєприпаси для України

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів.
Як йдеться на сайті глави держави, потужності заводу повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили.
Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. Зокрема, говорив про важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.
Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі.
За словами президента, 400 працівників, які працюють на заводі, "урятували життя мільйонів українців"."Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали", – сказав Зеленський.
Раніше писали про те, що Зеленський їде до Сполучених Штатів із Планом перемоги України. В четвер, 26 вересня, він представить свої ідеї президентові Джо Байдену.