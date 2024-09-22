Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"

У Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", повідомляє видання Defense Express з посиланням на супутникові змнімки OSINT-аналітиків.

За інформацією видання, вранці 22 вересня у відкритому доступі з’явилась інформація, яка дозволяє говорити, що у росіян вибухнула ракета РС-28 або ж навіть "Сармат", водночас не через успішний удар Сил оборони України по арсеналу ГРАУ та базі боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР у Тверській області та Краснодарському краї.

Зокрема, сьогодні вранці OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк". Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Зазначається, що пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки і був невдалим, адже завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

Data points still coming in for the launch site and I'm beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire… https://t.co/feEjHoTavP pic.twitter.com/h6pxRMnY6j — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

"Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті – це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати – це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", — пишуть у виданні.

Можемо припустити, що у випадку з кратером на місці старту "Сармата" росіяни навряд чи стануть офіційно визнавати сам факт катастрофи, не кажучи вже про офіційне оприлюднення результатів інциденту.

"Однак тут можемо зауважити сам факт, що російська пропаганда образно кажучи "носить на своїх знаменах" зразок міжконтинентальної балістичної ракети, якою ще й регулярно погрожує Заходу, котра насправді за усю свою "біографію" пройшла успішно тільки один випробувальний пуск", — підкреслюють в Defense Express.