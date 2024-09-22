Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
ГоловнаСвіт

Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"

На місці стартового майданчика на аеродромі "Плесецк" залишився тільки кратер.

У Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат", повідомляє видання Defense Express з посиланням на супутникові змнімки OSINT-аналітиків.

За інформацією видання, вранці 22 вересня у відкритому доступі з’явилась інформація, яка дозволяє говорити, що у росіян вибухнула ракета РС-28 або ж навіть "Сармат", водночас не через успішний удар Сил оборони України по арсеналу ГРАУ та базі боєприпасів, куди звозили снаряди з КНДР у Тверській області та Краснодарському краї.

Зокрема, сьогодні вранці OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк". Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

Зазначається, що пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки і був невдалим, адже завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

"Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті – це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати – це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", — пишуть у виданні.

Можемо припустити, що у випадку з кратером на місці старту "Сармата" росіяни навряд чи стануть офіційно визнавати сам факт катастрофи, не кажучи вже про офіційне оприлюднення результатів інциденту.

"Однак тут можемо зауважити сам факт, що російська пропаганда образно кажучи "носить на своїх знаменах" зразок міжконтинентальної балістичної ракети, якою ще й регулярно погрожує Заходу, котра насправді за усю свою "біографію" пройшла успішно тільки один випробувальний пуск", — підкреслюють в Defense Express.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies