У Пакистані внаслідок вибуху бомби загинув поліцейський, який супроводжував дипломатів

У конвої були дипломати з 12 країн.

У Пакистані внаслідок вибуху на узбіччі дороги саморобного пристрою загинув офіцер поліції, який супроводжував колону іноземних дипломатів, пише DW.

Смертельний інцидент стався сьогодні. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

Дипломати їхали в туристичну зону в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка межує з Афганістаном. Цей район є базою бойовиків, зокрема пакистанського Талібану.

У момент вибуху колона проходила через туристичне місце і гірську станцію Малам Джабба в районі Сват.

“Дипломати їхали в поліцейському конвої, і зачепило головний поліцейський автомобіль”, – зазначили у поліції, додавши, що дипломати не постраждали.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за атаку.

У конвої були дипломати з 12 країн: Індонезії, Ефіопії, Португалії, Казахстану, Боснії і Герцеговини, Зімбабве, Руанди, Туркменістану, В'єтнаму, Ірану, Росії та Таджикистану. Усі вони успішно повернулися до Ісламабаду.

Дипломати брали участь у саміті, організованому місцевою торгово-промисловою палатою для просування туризму, ремесел і дорогоцінного каміння.

Сплеск нападів у Пакистані

Долина Сват довгий час була осередком ісламістських бойовиків, які посилили там свої атаки з кінця 2022 року після порушення перемир’я з урядом.

За даними міністерства внутрішніх справ, у 2023 році в Пакистані під час терористичних інцидентів загинули 930 осіб, переважно співробітники служби безпеки, а близько 2000 отримали поранення.

У звіті Інституту вивчення миру Пака в Ісламабаді йдеться, що у серпні щонайменше 84 осіб вбили під час нападів бойовиків, які тривали майже два дні.