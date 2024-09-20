«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
ГоловнаПолітика

Зеленський: активно готуємося до переговорів із президентом Байденом

Україна дуже розраховує на тривалу підтримку.

Зеленський: активно готуємося до переговорів із президентом Байденом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Українська сторона проводить активну підготовку до переговорів у США, які планують провести як із президентом США Джозефом Байденом, так і з представниками обох партій у Конгресі та кандидатами в президенти США.

Про це під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна дуже розраховує на тривалу підтримку.

"І це справедливо. Тому що, коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, весь світ виграє. Саме так має бути", — наголосив президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies