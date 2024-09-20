Українська сторона проводить активну підготовку до переговорів у США, які планують провести як із президентом США Джозефом Байденом, так і з представниками обох партій у Конгресі та кандидатами в президенти США.

Про це під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в Україні завжди будемо вдячними Америці за підтримку нашої незалежності – за всю надану допомогу, щоб Україна вистояла в цій війні. І тепер ми представимо цілком конкретний план, як Україні в цій війні не просто вистояти, не просто тримати рівень спротиву, як зараз, але саме зараз посилитися – посилитися так, щоб реально наблизити справедливий мир, реально наблизити перемогу", — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна дуже розраховує на тривалу підтримку.

"І це справедливо. Тому що, коли один народ виграє битву за свою незалежність і дотримання міжнародного права, весь світ виграє. Саме так має бути", — наголосив президент.