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Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня

Також Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня
Володимир Зеленський і Джозеф Байден
Фото: скриншот відео

Президенти США Джо Байден і України Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня в Білому домі. 

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на Білий дім.

Також Володимир Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - йдеться в заяві адміністрації президента США.

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Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський представить на зустрічі з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.

Наступного тижня президент США Джо Байден виступатиме в залі Генеральної Асамблеї ООН. В свою чергу, президент України виступатиме на Радбезі ООН.

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