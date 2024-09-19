Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня

Президенти США Джо Байден і України Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня в Білому домі.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на Білий дім.

Також Володимир Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - йдеться в заяві адміністрації президента США.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський представить на зустрічі з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.

Наступного тижня президент США Джо Байден виступатиме в залі Генеральної Асамблеї ООН. В свою чергу, президент України виступатиме на Радбезі ООН.