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Reuters: Зеленський виступить на Радбезі ООН

Виступ Зеленського стосуватиметься війни Росії проти України.

Reuters: Зеленський виступить на Радбезі ООН
Виступ Володимира Зеленського на Радбезі ООН (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місію Словенії в ООН.

Виступ Зеленського стосуватиметься війни Росії проти України.

Зазначається, що виступ відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі Генеральної асамблеї ООН.

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Як повідомили дипломати, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбудеться за запитом Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

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