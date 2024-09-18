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Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви

Для цих населених пунктів розроблять окремі постанови з декількома варіантами. 

Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви
Фото: скрин відео

На погоджувальній раді очільники фракцій вирішили, що народні депутати повернуться до розгляду постанови про перейменування населених пунктів, але після того, як проголосують "усі ресурсні законопроєкти", потрібні для бюджету. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондентка LB.ua.

Але це буде інша постанова, а не та, яку сьогодні провалили. Її створять без включення "близько п'яти населених пунктів", перейменування яких викликало "великі запитання" у тих, хто був у залі. 

"Це був комплексний проєкт, де було дуже багато сіл, селищ, районів, і саме з-за цього не вистачило голосів. Тому що хтось проти якогось перейменування. Ми прийняли рішення погоджувальної радою, що внесемо нову постанову, де приберемо цих п'ять проблемних міст, сіл, селищ в окремі постанови, і проголосуємо", – сказав він.

Щодо цих п'яти населених пунктів проведуть окремі дискусії, після чого зареєструють постанови з різними варіантами найменувань. 

Стефанчук додав, що насамперед потрібно дослухатися до думки громад, які будуть перейменовувати. 

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