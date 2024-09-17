"Армія – це пріоритет", – Порошенко закликав скоротити при ухваленні держбюджету нецільові витрати

У такому вигляді, як пропонує уряд, бюджет приймати не можна, - вважає нардеп.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав при ухваленні Держбюджету скоротити всі нецільові витрати, а кошти спрямувати на забезпечення Сил оборони. На думку Порошенка, у такому вигляді, як пропонує уряд, бюджет приймати не можна.

«Що таке бюджет? Бюджет – це стратегія розвитку держави, реалізація та імплементація програми дій уряду, обрахована в цифрах. Що ви збираєтеся розвивати, коли уряд вже декілька років не подає до органу, якому він підконтрольний і підзвітний, програму дій. Куди воно рухається?» – зауважив Порошенко.

«У позиціях поточного року уряд обдурив парламент і не врахував 500 мільярдів гривень, якими ми маємо фінансувати оборону держави. Бо вони думали, що війна закінчиться в серпні», – обурився п’ятий президент.

«Армія – це пріоритет. Безумовно, представники депутатів мали б бути на засіданні Ради нацбезпеки і оборони з затвердження військової частини державного бюджету. Хто з вас щось про це чув?» – запитав Петро Порошенко.

«Безумовно, наші партнери є для нас пріоритетом. Президент Байден має першим почути від української влади плани перемоги і плани миру. А парламент? А народ? А він коли заслужить право знати, в який спосіб ми будемо забезпечувати перемогу і мир? Суспільство заслужило на дорослу і чесну розмову замість «знеболювального канабісу» телемарафону», – переконаний Порошенко.

«Уявіть собі, що Данія фінансує 18 САУ «Богдана», а Україна фінансує телемарафон, причому фінансує за рахунок коштів, які вона видирає в солдат, які недоотримують премії, недоотримують FPV-дрони. Лише вчора я завіз 80 нічних Мавіків, а за попередній місяць вся держава спромоглася на 50. Це є неприйнятним. Ми маємо повернути цей бюджет і розглядати бюджет оборони та перемоги», – наголосив Петро Порошенко.