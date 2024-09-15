У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
Ще 103 українських військовополонених повернулися додому з російської неволі (доповнено)
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейського та цивільного — Нацполіція
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
У неділю синоптики прогнозують в Україні грози та шквали
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Буданов: Україні найбільше проблем серед союзників Росії створює Північна Корея
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Про два проблемні напрямки
Про два проблемні напрямки
ГоловнаПолітика

Порошенко закликав міністра закордонних справ Польщі Сікорського знайти механізм для захисту українського неба

Лідер «Європейської солідарності» також попросив польського МЗС підтримати дозвіл Україні права битипо військових об’єктах на території Росії.

Порошенко закликав міністра закордонних справ Польщі Сікорського знайти механізм для захисту українського неба
Фото: https://t.me/PresidentPoroshenko/

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у ході зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським закликав Варшаву знайти механізм для захисту повітряного простору. 

Про це Петро Порошенко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Розповів йому про свою оцінку ситуації на полі бою, де регулярно спілкуюся з нашими військовими, командирами. Складні бої потребують складних рішень, і надання Україні права бити вглиб території Росії по військових об’єктах ворога — одне з таких рішень. Висловив надію на підтримку та адвокацію наших справжніх друзів і союзників, – зазначив він. – Наголосив на важливості продовження зміцнення «повітряного щиту» над територією України, де потрібно знайти механізм для співдоповнення зусиль українських захисників неба та потенціалу союзників».

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, мають “обов’язок” збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір ‒ попри спротив НАТО.

Під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня повітряна ціль залетіла на територію Польщі, але її не збили.Польські військові заявили, що не зробили це через "атмосферні умови". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies