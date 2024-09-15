Порошенко закликав міністра закордонних справ Польщі Сікорського знайти механізм для захисту українського неба

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко у ході зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським закликав Варшаву знайти механізм для захисту повітряного простору.

Про це Петро Порошенко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Розповів йому про свою оцінку ситуації на полі бою, де регулярно спілкуюся з нашими військовими, командирами. Складні бої потребують складних рішень, і надання Україні права бити вглиб території Росії по військових об’єктах ворога — одне з таких рішень. Висловив надію на підтримку та адвокацію наших справжніх друзів і союзників, – зазначив він. – Наголосив на важливості продовження зміцнення «повітряного щиту» над територією України, де потрібно знайти механізм для співдоповнення зусиль українських захисників неба та потенціалу союзників».

Раніше Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, мають “обов’язок” збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір ‒ попри спротив НАТО.

Під час масованої атаки РФ на Україну 26 серпня повітряна ціль залетіла на територію Польщі, але її не збили.Польські військові заявили, що не зробили це через "атмосферні умови".