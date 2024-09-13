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У трьох штатах США команда кандидатки у президенти Гарріс розміщують рекламу України

Тут проживає чимала кількість виборців, які походять зі Східної Європи.

У трьох штатах США команда кандидатки у президенти Гарріс розміщують рекламу України
Віце-президент США Камала Гарріс та президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

У трьох так званих "хитких" штатах США під час рекламної кампанії кандидатки Камали Гарріс з'являтиметься реклама України, пише Politico.

Мова йде про Пенсильванію, Мічиган і Вісконсин. Тут проживає велика кість виборців, які мають східноєвропейське коріння - із Польщі, України, Литви та інших держав.

Кампанією керує Демократичний відділ американського комітету super PAC. Вона передбачає телевізійну і цифрову рекламу, у якій наголошують на досягненнях Гарріс в українському питанні і критикують підхід її опонента Дональда Трампа та його прихильність до Росії.

Зокрема, під час дебатів Гарріс і Трампа цього тижня віцепрезидентка звернулася до "800 тисяч польських американців просто тут, у Пенсильванії" і заявила, що Польща стане наступною ціллю Росії після України. "Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві», - сказала тоді Гарріс.

Такий підхід у рекламній кампанії є новим у роботі демократів у спірних штатах. Вони роблять ставку на те, що групи, для яких війна в Україні викликає особисту реакцію, можна переконати в тому, що Трамп у разі перемоги відмовиться від України та союзників на східному фланзі НАТО.

Поки що немає доступних результатів досліджень, які б фокусувалися на американців із корінням у Центральній та Східній Європі і на тому, чи є війна в Україні рушійним фактором при ухваленні ними рішень при голосуванні. А також, чий підхід - Трампа чи Гарріс - у цьому питанні вони вважають кращим.

Тим часом нове опитування, проведене Інститутом CATO, аналітичним центром з лібертаріанським ухилом, і YouGov, показало, що виборці у Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані з невеликою перевагою вважають, що Трамп із більшою ймовірністю дозволить війну в Україні і утримає Сполучені Штати від участі в чужих війнах.

Керують рекламною кампанією колишній представник Демократичної партії від Нью-Джерсі Том Маліновскі, сенатором Меріленда Джим Росапепе та ексвиконавчий директор Нацкомітету Марк Сігел.

Маліновскі стверджує, що навіть невелика перевага матиме значення у таких напружених перегонах цього року. За його словами,якщо на виборах постане ситуація, коли перевага обчислюватиметься кількома тисячами голосів у перелічених вище штатах, то він не має сумнівів, "поляки, українці, литовці та інші американці з Центральної та Східної Європи можуть вирішити результат".

Видання зазначає, що понад 700 000 осіб у Пенсильванії, або близько 5 відсотків населення штату, є польськими американцями, близько 122 000 – українськими американцями. 

У Мічигані проживає близько 900 000 польських американців та 40 000 українських американців, а у Вісконсині – близько 480 000 польських американців. 

У 2020 році нинішній президент США Джозеф Байден переміг Дональда Трампа у Пенсильванії на 80 000 голосів, у Мічигані - на 154 000 голосів, а у Вісконсині - на 20 000 голосів.

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