Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України.
Його слова цитує агентство Анадолу. Ердоган виступив під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи.
“Ердоган: Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права”, – повідомило агентство.
Нагадаємо, наразі у Києві проходить саміт Кримської платформи. Для участі в Кримській платформі до Києва прибули західні політики, зокрема голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл, президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Литви Евіка Сіліна.
Зазначимо, два роки тому Ердоган на саміті Кримської платформи також заявив, що Крим має повернутися до складу України. Туреччина вважає анексію півострова неконституційною та незаконною.