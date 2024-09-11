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Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України

У цьому питанні президент Туреччини послався на міжнародне право.

Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий під контроль України.

Його слова цитує агентство Анадолу. Ердоган виступив під час відеозвернення до учасників 4-го саміту Кримської платформи. 

“Ердоган: Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні – вимога міжнародного права”, – повідомило агентство. 

Нагадаємо, наразі у Києві проходить саміт Кримської платформи. Для участі в Кримській платформі до Києва прибули західні політики, зокрема голова чеського Сенату Мілош Вистрчіл, президент Гітанас Науседа та прем'єр-міністерка Литви Евіка Сіліна. 

Зазначимо, два роки тому Ердоган на саміті Кримської платформи також заявив, що Крим має повернутися до складу України. Туреччина вважає анексію півострова неконституційною та незаконною.

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