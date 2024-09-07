Індійський літак терміново сів у Туреччині через повідомлення про бомбу на борту

Жодних вибухових предметів у повітряному судні зрештою так і не знайшли.

У східному турецькому місті Ерзурум літак індійських авіаліній Vistara здійснив аварійну посадку через підозру щодо терористичної загрози.

Як пише Reuters, екіпаж повітряного судна, яке прямувало з Мумбая до німецького Франкфурта, зробив запит на приземлення у Туреччині після того, як у туалетній кімнаті літака було знайдено записку з текстом "бомба на борту".

Після посадки 234 пасажири та 13 співробітників авіакомпанії були успішно евакуйовані. Свою роботу розпочали експерти з вибухотехніки. Ретельна перевірка лайнера показала, що предметів, які б могли становити небезпеку, там не було.

Попри це, аеропорт Ерзурума упродовж певного часу не міг відновити дозвіл на рух літаків злітно-посадковою смугою.